Coppa Italia, Brescia e Spezia affondano Pisa e Como

Per la seconda giornata dei trentaduesimi in campo anche tre squadre di Serie A: il Brescia rimonta il Pisa e vince 4-1 all'Arena Garibaldi. Lo Spezia ne fa 5 al Como e lo elimina: a segno anche Nzola (doppietta) e Daniel Maldini. Spezie e Brescia si affronteranno adesso ai sedicesimi di finale. In serata Empoli-Spal (alle 21) e Torino-Palermo (alle 21.15).