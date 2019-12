Coppa Italia, Cagliari agli ottavi: battuta 2-1 la Samp, giocherà contro l’Inter

Come in Serie A, in Coppa Italia. Il Cagliari, dopo l’entusiasmante 4-3 di tre giorni fa, vince contro la Sampdoria anche nella coppa nazionale: 2-1 il risultato finale della sfida ad eliminazione diretta del Quarto Turno della competizione, accesso agli ottavi di finale guadagnato grazie alle reti di Cerri e Ragatzu, le due punte scelte da mister Maran per il match di questa sera alla Sardegna Arena. Di Gabbiadini, invece, il gol che ha ridato speranze per il finale alla formazione blucerchiata di Claudio Ranieri. Ancora Cerri, quindi: dopo la prima realizzazione in A proprio contro i liguri, a segno pure stasera, sempre di testa, su suggerimento del 28enne Ragatzu, alla terza presenza stagionale, poi a segno nel secondo tempo su assist di Ionita. Il Cagliari, inarrestabile, sfiderà agli ottavi di finale l’Inter a San Siro.