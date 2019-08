Coppa Italia: Cagliari avanti di misura, rimonta Spal, dominio Bologna

La serata di Coppa Italia emette le sue sentenze. Gli occhi degli appassionati erano rivolti su Cagliari-Chievo, sfida dal sapore di Serie A, vista la lunga permanenza nella massima categoria dei gialloblu. I sardi conquistano il pass per il turno successivo dopo aver sofferto contro gli scaligeri. Al 7′ Joao Pedro sblocca il risultato. Poco dopo arriva il raddoppio con Rog che insacca il pallone con un siluro. Il Cagliari si incarta sul finire del primo tempo quando Rafael viene espulso e Pucciarelli accorcia le distanze per il Chievo. Non basta ad acciuffare il pareggio: i sardi passano il turno con il 2-1.

UDINESE – Fatica inizialmente anche l’Udinese. I friulani non sbloccano la gara nei 45 minuti iniziali. Serve il guizzo del solito Lasagna per mandare avanti i bianconeri. Il Sudtirol, però, non è una vittima sacrificale, ma una squadra ben attrezzata e capace di esprimere un ottimo gioco. E al 66′ la qualità della manovra collettiva trova il giusto premio con la rete di Morosini. L’Udinese reagisce da grande squadra e trova il nuovo vantaggio con Mandragora al 70′, che sigla la sua doppietta allo scadere dei tempi regolamentari. I bianconeri si impongono per 3-1.

SASSUOLO – Traore si conferma il trascinatore del Sassuolo in queste prime uscite. I neroverdi riescono a trovare presto il vantaggio sullo Spezia al 9′ grazie al centrocampista ex Empoli che sfrutta l’assist di Berardi con un tiro in diagonale perfetto. La reazione dei liguri non tarda ad arrivare, ma non porta al pareggio. Il Sassuolo gestisce bene l’andamento della gara, senza correre rischi eccessivi e conquistando il pass per la fase successiva.

BOLOGNA – Anche a Bologna si fa sul serio. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic passano senza problemi sul Pisa. Poli apre la super serata degli emiliani con un preciso colpo di testa. Nella ripresa arrivano anche le marcature di Orsolini, che trova il sinistro vincente, e Palacio, autore di una prodezza. Il Bologna avanza al turno seguente con un 3-0 impeccabile

SPAL – Botta e risposta immediate tra Spal e Feralpi Salò. I lombardi vanno avanti dopo un minuto grazie alla marcatura di Maiorino, ma subiscono il pari di Di Francesco al 2′. Tra il 16′ ed il 32′ arriva la doppietta di Valoti che mette al sicuro il passaggio degli emiliani. I biancoazzurri non rischiano nella ripresa e si impongono per 3-1.