Coppa Italia, Cagliari, Fiorentina e Parma avanzano. Bologna eliminato

La Coppa Italia emette i primi verdetti nei sedicesimi di finale. Si qualifica il Parma che era atteso dal test Cosenza. I gialloblu si impongono grazie alla doppietta di Brunetta. Il giocatore dei crociati sblocca l’incontro al 12′ approfittando di un rimpallo favorevole per battere il portiere avversario. L’argentino si ripete al 39′ con un tiro al volo su cross di Busi. In mezzo c’è il gol del momentaneo pari di Corsi, bravo a battere da due passi Sepe. Vittoria di misura anche per il Cagliari contro l’Hellas Verona. Cerri sblocca il match con una conclusione che si stampa sul palo e finisce in rete. Nella ripresa pari dell’Hellas con Colley grazie a un tap in. In pieno recupero Sottil regala la vittoria al Cagliari con un mancino perfetto. Si impone la Fiorentina sull’Udinese con un gol di Montiel durante i tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Gol e spettacolo tra Bologna e Spezia: al 90′ finisce 2-2 con Barrow che fallisce il match point facendosi parare il rigore della vittoria in pieno recupero. Nei supplementari i liguri dilagano e si impongono 4-2.

TUTTI I RISULTATI

Cagliari-Hellas Verona 2-1

Parma-Cosenza 2-1

Udinese-Fiorentina 0-1

Bologna-Spezia 2-4