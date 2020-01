Coppa Italia, Calhanoglu trascina il Milan in semifinale: Toro battuto 4-2

Il Milan non si ferma più. Il Diavolo conferma l’ottimo momento di forma del campionato anche in Coppa Italia. Battuto il Torino ai quarti di finale dopo una partita entusiasmante, terminata 4-2. E per il terzo anno consecutivo il Milan raggiunge questo traguardo. La partita inizia meglio per i rossoneri. Il cross di Rebic trova Bonaventura sul secondo palo: tap-in facile e al 12′ il Milan è già in vantaggio. San Siro esplode, ma l’1-0 spegne la squadra di Pioli. Il Toro controlla la partita e prende le misure agli avversari. Il Milan si spinge in avanti e sfiora il raddoppio con Castillejo che trova la grande risposta di Sirigu. Al 34′ la sfida torna in parità: Bremer si inserisce tagliando in due la difesa rossonera e infilando Donnarumma. L’1-1 rende la sfida ancora più equilibrata. Le occasioni scarseggiano da entrambe le parti. Romagnoli manca di poco il vantaggio con un colpo di testa alto di un soffio. La risposta del Toro arriva con Berenguer che impegna Donnarumma con un tiro di prima. Al 71′ arriva il sorpasso dei granata: ancora una volta la firma della marcatura è di Bremer che sfrutta il cross di Ola Aina e insacca con un bel colpo di testa. Pioli si aggrappa a Ibrahimovic, entrato al posto di Piatek e lo svedese sfiora il pari con una conclusione che si perde sopra la traversa. Sembra tutto perduto per i rossoneri, ma al 91′ Calhanoglu trova il tiro da fuori area con una deviazione decisiva che batte Sirigu. E’ 2-2. Ibrahimovic si divora in extremis il gol qualificazione su assist di Leao e si va ai supplementari.

UNO-DUE – Il primo quarto d’ora di extra time regala emozioni continue. Il Torino manca il vantaggio con Ola Aina e Belotti, complice un ottimo Donnarumma, ma il Milan trova un sontuoso Sirigu su Calhanoglu e due volte su Theo Hernandez. Nella ripresa si rompe l’equilibrio. L’uomo della Provvidenza è Calhanoglu che al 106′ finalizza un contropiede perfetto con un tiro potente che piega le mani a Sirigu. Due minuti dopo Ibrahimovic si fa perdonare e piazza un pallone imprendibile all’incrocio dei pali a sinistra del portiere.