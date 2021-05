Coppa Italia, cambia il format: solo club di Serie A o Serie B

Saranno 40 le squadre presenti

La Coppa Italia cambierà pelle. Dalla prossima stagione, infatti, il format della competizione nazionale cambierà drasticamente. Durante un Consiglio di Lega svoltosi nel pomeriggio, si è optato per una modifica della formula del torneo. Al via della Coppa Italia saranno presenti solamente 40 club, ossia quelli di Serie A e B. Escluse dunque le squadre di Serie C e D precedentemente coinvolte. L'obiettivo è valorizzare la competizione. La nuova Coppa Italia scatterà il 15 agosto: in quell'occasione scenderanno in campo 12 squadre.