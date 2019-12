Coppa Italia, cambiano gli orari di due partite degli ottavi di finale

Cambio di programma per quanto riguarda gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-20, che si disputeranno nel mese di gennaio. La Lega Serie A ha comunicato le variazioni d’orario per due partite nello specifico, Lazio-Cremonese e Milan-Spal, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 gennaio. Invece delle ore 17.30, come comunicato precedentemente, le due gare avranno inizio alle ore 18. Ecco, quindi, il programma aggiornato con correzioni:

Giovedì 9 Gennaio

Torino-Genoa Ore 21.15 Rai 2

Martedì 14 Gennaio 2020

Napoli-Perugia Ore 15.00 Rai 2

Lazio-Cremonese Ore 18 Rai 2

Inter-Cagliari Ore 20.45 Rai 1

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Fiorentina-Atalanta Ore 15.00 Rai 2

Milan-Spal Ore 18 Rai 2

Juventus-Udinese Ore 20.45 Rai 1