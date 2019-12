Coppa Italia, Claiton lancia la Cremonese: Empoli battuto 1-0

Basta un lampo di Claiton per lanciare la Cremonese in Coppa Italia. I grigiorossi superano l’Empoli nel quarto turno grazie alla rete del proprio capitano al 35′. Un gol in parte anche fortunoso perché il difensore devia il tiro del compagno Castagnetti e batte imparabilmente Provedel. La marcatura sblocca un incontro dominato fino a quel momento dai lombardi. Lo svantaggio costringe l’Empoli ad avanzare il proprio baricentro. Il forcing dei toscani, però, non porta a concrete occasioni da gol. Nel secondo tempo, la Cremonese legittima il vantaggio e colpisce un palo con Palombi. Può bastare così per i grigiorossi che passano il turno.