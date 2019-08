Coppa Italia, completato il Primo Turno: la Reggina stende il Vicenza 3-2

Con la vittoria della Reggina sul Vicenza per 3-2 si è completato questa sera, martedì 6 agosto, il programma del Primo Turno della Coppa Italia 2019-2020. Non è stato un esordio in gare ufficiali positivo per i biancorossi di Mimmo Di Carlo, che all’Oreste Granillo vanno in vantaggio con l’ex Catania Alessandro Marotta dopo appena 7 minuti dal fischio d’inizio, ma poi si lasciano rimontare prima per la rete nel primo tempo del 24enne greco Dimitrios Sounas, poi dalla doppietta dell’ex Serie A Reginaldo, classe 1983, reduce dall’esperienza breve al Monza di Berlusconi e Galliani (uno dei due gol su calcio di rigore). Nel finale arriva il 2-3 definitivo da parte del veterano Stefano Giacomelli, che però non è riuscito ad evitare la sconfitta ai suoi. La Reggina di mister Toscano gode e nel prossimo turno, in programma domenica, dovrà vedersela con l’Empoli di Bucchi.