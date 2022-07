Coppa Italia, debutta il Palermo. Le partite in programma del turno preliminare

La Feralpisalò dilaga al Druso contro un Sudtirol ancora in assestamento e affronterà l’Udinese nel prossimo turno di Coppa Italia

Dopo la gara di ieri di Coppa Italia che ha visto il successo della Feralpisalò al Druso contro il Sudtirol, oggi sono in programma altre tre partite del turno preliminare di Coppa Italia, che darà accesso ai trentaduesimi.

La vincente nel primo turno affronterà il Sassuolo in un incontro in programma lunedì 8 agosto alle ore 18.

La partita si gioca in Campania per i lavori in corso al San Nicola. La vincente nel primo turno affronterà l’Hellas Verona (domenica 7 agosto alle ore 18).