Coppa Italia, deciso il programma completo del Quarto Turno: orari e programmazione tv

È stato comunicato oggi, lunedì 23 settembre, il programma dettagliato del Quarto Turno di Coppa Italia, che andrà in scena nella prima settimana di dicembre. Aprirà la prossima fase della competizione il match fra Cremonese ed Empoli (la vincente andrà a giocare sul campo della Lazio, campione in carica), fissato per martedì 3 dicembre alle 15. Poi, nella stessa giornata, alle 18 Genoa-Ascoli e alle 21 Fiorentina-Cittadella. Mercoledì 4 dicembre sarà la volta di Sassuolo-Perugia (ore 15), Spal-Lecce (ore 18) e Udinese-Bologna (ore 21); mentre giovedì ci saranno alle 18 Parma-Frosinone e alle 21 Cagliari-Sampdoria. Tutte le sfide, come da tradizione, saranno visibili su Rai Sport.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Cremonese-Empoli ore 15

Genoa-Ascoli ore 18

Fiorentina-Cittadella ore 21

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019

Sassuolo-Perugia ore 15

Spal-Lecce ore 18

Udinese-Bologna ore 21

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019

Parma-Frosinone ore 18

Cagliari-Sampdoria ore 21