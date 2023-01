Coppa Italia donne, la Juve batte il Cittadella

Successo per 3-1 delle bianconere

Il 2023 del calcio femminile si è aperto con la vittoria della Juventus a Cittadella. Nell'ultima partita della seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia (Gruppo B), le campionesse in carica hanno superato 3-1 la squadra granata, conquistandosi la possibilità di passare il turno anche con una sconfitta con un gol di scarto nella sfida in programma domenica contro il Brescia, sconfitto 2-0 dal Cittadella nella prima giornata del triangolare.

E' stato un pomeriggio di festa allo stadio Tombolato, teatro d'eccezione per la sfida tra Cittadella e Juventus: duemila spettatori in tribuna - ad assistere al match che ha inaugurato il nuovo anno, anche il Presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC, Ludovica Mantovani -, con la Juventus che ha fatto esordire Forcinella tra i pali e a gara in corso la 2004 Mounecif. Dopo una traversa colpita al 13' da Kongouli, la Juventus ha sbloccato il risultato al 31' con Zamanian, prima del raddoppio al 40' di Bonfantini e della rete del Cittadella firmata nel finale di primo tempo ancora da Kongouli. Nella ripresa, a chiudere il match ci ha pensato Cristiana Girelli, che all'83' ha trasformato un calcio di rigore.