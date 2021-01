Coppa Italia, Eriksen fa volare l’Inter in semifinale: Milan battuto 2-1

Finalmente è l’Inter di Christian Eriksen. Il centrocampista danese si prende la gloria con una punizione perfetta che batte proprio allo scadere Tatarusanu ed estromette il Milan dalla Coppa Italia. I nerazzurri vincono 2-1.

IL MATCH

Fin dalle prime battute, lo spartito è chiaro: l’Inter fa la partita e il Milan si difende pungendo in contropiede. I nerazzurri si rendono minacciosi con Lukaku che si gira e trova la respinta prodigiosa di piede di Tatarusanu. Il belga ci riprova, ma viene chiuso da Romagnoli al momento del tiro. Poi è la volta di Perisic che però non riesce a far male al portiere rossonero. Al primo affondo, il Milan passa in vantaggio. Merito del solito Ibrahimovic che trova il diagonale vincente sul palo alla destra di un pietrificato Handanovic. L’Inter prova a reagire, ma non riesce a sfondare. Sul finire del primo tempo violento battibecco tra Lukaku e Ibrahimovic. Entrambi ammoniti e non è un dettaglio secondario perché lo svedese si fa espellere a inizio ripresa per un fallo su Kolarov. La gara si infiamma e l’Inter spinge con maggiore veemenza. I nerazzurri arrivano al pari grazie a un rigore concesso per un fallo commesso da Leao su Barella. Lukaku dal dischetto non spiazza. Nel finale si infortuna l’arbitro Valeri. L’Inter spinge e serve un doppio miracolo di Tatarusanu su Lautaro e Lukaku. Tocca a Eriksen prendersi la gloria con una punizione perfetta.