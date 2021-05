Coppa Italia femminile, la Roma batte il Milan ai rigori e alza il trofeo

Grande finale al Mapei Stadium con le capitoline vittoriose

Finale di Coppa Italia femminile senza gol al 90' e nei supplementari, ma con tanta intensità fisica ed emotiva tra il Milan e la Roma finita ai calci di rigore. A vincere il primo trofeo della storia è stata la Roma che ha battuto i rossoneri ai calci di rigore per 3-1. Successo meritato anche se parte bene il Milan che ha due occasioni per portarsi in vantaggio con Dowie e Fifi, la risposta della Roma con un tentativo di Lazaro. Difese attente e nessun gol incassato nei 90' e nei 30' dei supplementari. Poi la lotteria dei rigori con grande protagonista il portiere della Roma Ceasar che ha parato due penalty. La Roma dal dischetto ha avuto più freddezza condannando la squadra del tecnico Ganz.