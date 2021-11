Coppa Italia femminile, successo delle big nel secondo turno

Nella 2ª giornata della fase a gironi le giallorosse superano 5-0 il Tavagnacco, le nerazzurre ne fanno 6 alla Pro Sesto, la Juve dilaga con la Roma C.F.. Blucerchiate e toscane non vanno oltre l’1-1

Il turno si è aperto con lo show delle detentrici del trofeo, protagoniste di un’ottima prestazione sul campo del Tavagnacco, battuto 5-0 con le reti di Lazaro, Ciccotti, Giugliano, Pirone e Andressa. È stata una gara a senso unico anche quella tra Pro Sesto e Inter: le nerazzurre hanno messo subito le cose in chiaro, trovando in vantaggio al 4’ con un preciso rasoterra di Brustia, che dopo il gol in campionato con la Fiorentina può così festeggiare la sua prima volta anche in coppa. Al 16’ è Karchouni a siglare il raddoppio, mentre nella ripresa arriva il secondo centro di Brustia e gli acuti di Landström, Marinelli e Santi, che fissano il risultato sul 6-0.