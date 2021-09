Coppa Italia femminile, svolto sorteggio: ecco gli 8 gironi

Si parte giorno 17 con le prime partite

Questa mattina nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede FIGC si è svolto il sorteggio per determinare la composizione dei gironi eliminatori della Coppa Italia. Le 24 società - 12 di Serie A TimVision e 12 di Serie B - sono state inserite in 8 gruppi da tre squadre ciascuno, con le 8 teste di serie che riposeranno alla prima giornata per poi disputare due match fuori casa.