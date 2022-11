Coppa Italia femminile, vincono Fiorentina, Inter e Milan

Nella seconda giornata della Coppa Italia Femminile sono scese in campo cinque delle otto teste di serie. Hanno vinto tutte, conquistandosi la possibilità nella terza e decisiva giornata della fase a gironi (in programma l’8 gennaio) di staccare il pass per i quarti di finale.

La vittoria più larga è stata quella della Fiorentina, passata 7-1 sul campo del Genoa: doppiette nel primo tempo di Longo e Boquete, due gol nella ripresa anche per Huchet, con la squadra di Patrizia Panico che ha realizzato il definitivo 1-7 con Monnecchi dopo la rete rossoblù di Abate. Cinque gol per l’Inter di Rita Guarino sul campo del Cesena: a segno due volte Marinelli, poi Alborghetti, Fordos e Brustia. Ok anche il Milan di Maurizio Ganz, 2-0 a Terni grazie a Mesjasz e Piemonte. Di Moraca e Jane le reti del 2-0 del Sassuolo sulla Sassari Torres, mentre Seghir e Cedeno hanno blindato i tre punti per la Sampdoria sul campo di un Ravenna a cui non è bastata la rete di Domi.