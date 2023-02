Coppa Italia, Fiorentina supera il Torino e conquista la semifinale

La Fiorentina in semifinale affronterà la vincente della sfida tra la Roma e la Cremonese.

Al Franchi la Fiorentina ha battuto il Torino 2-1 nel match dei quarti di Coppa Italia. Le reti di Jovic e Ikone nel secondo tempo valgono la vittoria per la squadra di Italiano. Il Torino parte bene e trova un ottimo Terracciano sulla sua strada, nella ripresa si spegne e reagisce troppo tardi con il gol di Karamoh nel recupero. Tra i granata esordio di Ilic, mentre nei viola è sceso in campo Amrabat tra i fischi. La Fiorentina in semifinale affronterà la vincente della sfida tra la Roma e la Cremonese.