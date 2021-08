Coppa Italia, Genoa in campo e Ballardini teme il Perugia. Le partite in tv

Sono quattro le gare in programma oggi

Oggi la Coppa Italia alza il sipario per alcune squadre di A con quattro partita in programma del primo turno. La novità più importante è il ritorno del pubblico sugli spalti nella prima manifestazione calcistica ufficiale anche se in alcune amichevoli i tifosi sono entrati. In campo il Genoa che ospiterà il Perugia. Un match che il mister Davide Ballardini non vuole sottovalutare e chiede ai suoi una prova maiuscola: «Tanto impegno, innanzitutto. E grande attenzione -riporta la Gazzetta dello Sport-. Sono molto curioso di capire come stanno i nostri ragazzi, anche se sarà difficile tenere un ritmo alto. Il Perugia può essere un’insidia supplementare, che aggiunge ulteriore difficoltà alla partita, ma guai a ritenerlo un alibi. Come organico siamo sempre tanti, ventotto giocatori, esclusi i portieri. Abbiamo il dovere di far allenare tutti al meglio e loro hanno compreso la situazione».