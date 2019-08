Coppa Italia, Genoa travolgente: Imolese superata 4-1

Buona la prima per il Genoa. La squadra di Aurelio Andreazzoli non stecca al debutto stagionale in Coppa Italia. I rossoblù non sottovalutano l’ottima Imolese ed aggrediscono la gara fin dalle prime battute. Al 4′ è Domenico Criscito a portare in vantaggio il Grifone su calcio di rigore. Non c’è reazione da parte degli avversari e la formazione ligure ne approfitta per dilagare: al 25′ Riccardo Saponara insacca di testa e quattro minuti dopo è Paolo Ghiglione a concludere uno scambio perfetto con Pinamonti. Nella ripresa l’Imolese accorcia le distanze con il perfetto colpo di testa di Isnik Alimi. Il Genoa non smette di macinare gioco. Al 75′ arriva il primo sigillo di Lasse Schone con una perla dell’ex Ajax. Primo test superato per il Grifone. Ora testa rivolta alla sfida contro la Roma nella giornata iniziale della Serie A.