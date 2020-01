Coppa Italia, gioia Torino: Genoa eliminato ai calci di rigore

La lotteria dei rigori premia il Torino ai danni del Genoa. I granata accedono ai quarti dopo una lunghissima battaglia.Botta e risposta nel primo tempo. Al 14′ il Genoa è già in vantaggio grazie a Favilli con un facile tap in dopo una bella azione. I sogni del Grifone durano poco perché dopo 9 minuti arriva il pareggio di De Silvestri, bravo a battere Radu con un tiro di piatto preciso. Il Genoa torna a macinare gioco e sfiora il vantaggio con Agudelo che costringe Sirigu al miracolo. Nel secondo tempo la situazione si ribalta ed è il Torino a rendersi pericoloso: bravissimo Radu con una grande parata sul colpo di testa di Belotti. I tempi regolamentari si concludono sull’1-1. Nei supplementari si fa espellere Meité, ma non cambia il risultato. Ai rigori risulta decisivo l’errore di Radovanovic. Il Torino non sbaglia mai e vince 6-4. I granata sono ai quarti.