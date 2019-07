Coppa Italia, gli accoppiamenti dei club di C e B

Si è svolto il sorteggio per definire gli accoppiamenti della Coppa Italia 2019/2020. La detentrice del titolo è la Lazio che nella scorsa stagione ha vinto la finale contro l’Atalanta.

Alla Competizione partecipano 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78.

Il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020.

Gli incontri dei primi tre Turni Eliminatori, del Quarto Turno, degli Ottavi e dei Quarti di Finale si disputano, in gara unica, sul campo della Società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide degli Ottavi, dei Quarti e delle Semifinali che si disputano tra una Società di Serie A TIM “Testa di Serie” e una Società di Serie A TIM inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio .

Di seguito il tabellone dopo i sorteggi di oggi:

Primo turno 4 agosto

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Fanfulla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Ianusei

Secondo turno 11 agosto

Perugia-Triestina/Cavese

Spezia-Pro Vercelli/Matelica

Cremonese-Francavilla/Novara

Empoli-Reggina/Vicenza

Pescara-Siena/Mantova

Benevento-Monza/Alessandria

Livorno-Carpi

Cittadella-Padova

Chievo-Ravenna/Sanremese

Crotone-Arezzo/Turris

Pordenone-FeralpiSalò/Adriese

Salernitana-Catanzaro/Casertana

Juve Stabia-Imolese/Sambenedettese

Ascoli-Pro Vercelli/Rende

Trapani-Piacenza/Viterbese

Venezia-Catania/Fanfulla

Frosinone-Carrarese/Fermana

Cosenza-Monopoli/Ponsacco

Virtus Entella-Sudtirol/Fasano

Pisa-Potenza/Ianusei

Terzo turno

Brescia-Perugia/Triestina/Cavese

Sassuolo-Spezia/Pro Patria/Matelica

Verona-Cremonese/Francavilla/Novara

Empoli/Reggina/Vicenza-Pescara/Siena/Mantova

Fiorentina-Benevento/Monza/Alessandria

Livorno/Carpi-Cittadella/Padova

Cagliari-Chievo/Ravenna/Sanremese

Sampdoria-Crotone/Arezzo/Turris

Spal-Pordenone/FeralpiSalò-Adriese

Lecce-Salernitana/Catanzaro/Casertana

Genoa-Juve Stabia/Imolese/Sambenedettese

Ascoli/Pro Vercelli/Rende-Trapani/Piacenza/Viterbese

Parma-Venezia/Catania/Francavilla

Frosinone/Carrarese/Fermana-Cosenza/Monopoli/Ponsacco

Udinese-Virtus Entella/Sudtirol/Fasano

Bologna-Pisa/Potenza/Ianusei

Quarto turno

Brescia/Perugia/Triestina/Cavese – Sassuolo/Spezia/Pro Patria/Matelica

Verona/Cremonese/Francavilla/Novara – Empoli/Reggina/Vicenza/Pescara/Siena/Mantova

Fiorentina/Benevento/Monza/Alessandria – Livorno/Carpi/Cittadella/Padova

Cagliari/Chievo/Ravenna/Sanremese – Sampdoria/Crotone/Arezzo/Turri

Spal/Pordenone/FeralpiSalò/Adriese – Lecce/Salernitana/Catanzaro/Casertana

Genoa/Juve Stabia/Imolese/Sambenedettese – Ascoli/Pro Vercelli/Rende/Trapani/Piacenza/Viterbese

Parma/Venezia/Catania/Fanfulla – Frosinone/Carrarese/Fermana/Cosenza/Monopoli/Ponsacco

Udinese/Virtus Entella/Sudtirol/Fasano – Bologna/Pisa/Potenza/Ianusei

Ottavi di finale

Napoli – Brescia/Perugia/Triestina/Cavese/Sassuolo/Spezia/Pro Patria/Matelica

Lazio- Verona/Cremonese/Francavilla/Novara/Empoli/Reggina/Vicenza/Pescara/Siena/Mantova

Atalanta-Fiorentina/Benevento/Monza/Alessandria/Livorno/Carpi/Cittadella/Padova

Inter-Cagliari/Chievo/Ravenna/Sanremese/Sampdoria/Crotone/Arezzo/Turri

Milan-Spal/Pordenone/FeralpiSalò/Adriese/Lecce/Salernitana/Catanzaro/Casertana

Torino-Genoa/Juve Stabia/Imolese/Sambenedettese/Ascoli/Pro Vercelli/Rende/Trapani/Piacenza/Viterbese

Roma-Parma/Venezia/Catania/Francavilla/Frosinone/Carrarese/Fermana/Cosenza/Monopoli/Ponsacco

Juventus – Udinese/Virtus Entella/Sudtirol/Fasano/Bologna/Pisa/Potenza/Ianusei