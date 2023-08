Coppa Italia, il Cittadella passa a Empoli, il Parma espugna Bari

Ad inizio ripresa le prime sostituzioni. Per gli azzurri dentro Pezzella e Haas per Ebuehi e Marin. Risponde il Cittadella con Kornvig per Carriero e Maistrello per Pittarello. Al 61’ la squadra di Gorini trova il pari: un traversone al veleno di Amatucci non toccato da nessuno si infila in rete. Dentro allora anche Shpendi e Stojanovic per Henderson e Cacace. Dopo la pausa per il cooling break, Cittadella pericoloso con Magrassi che da posizione interessante calcia sull’esterno della rete. Gli azzurri cercano di spingersi in avanti, il Cittadella riesce capovolgere il risultato grazie a Magrassi che da pochi passi di testa supera Caprile. Al 90’ il direttore di gara, richiamato al Var, assegna calcio di rigore al Cittadella per un fallo di mano. Dal dischetto Caprile ipnotizza Cassano e para allungandosi alla sua destra. Gli azzurri chiudono in attacco ma non basta, a passare il turno è il Cittadella.