Coppa Italia, il Genoa liquida il Benevento e passa ai sedicesimi

Tutto facile per il Genoa che al Ferraris ha battuto il Benevento nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia col punteggio di 3-2. In gol nel primo tempo Gudmundsson che ha firmato una doppietta, poi la squadra giallorossa ha accorciato le distanze con Glik prima della chiusura della prima frazione di gioco. Nella ripresa Coda su rigore ha chiuso la partita sul 3-1 ma il Benevento con Karic al 95' ha accorciato. La squadra di Blessin ha meritato di passare il turno, anzi il punteggio sta anche stretto ai rossoblu'. Adesso ai sedicesimi il Genoa affronterà la Spal.