Coppa Italia, il Genoa piega l’Ascoli in rimonta: 3-2

Vittoria al cardiopalma per il Genoa nel quarto turno di Coppa Italia. I rossoblu, di fronte al proprio pubblico, hanno superato per 3-2 in rimonta l’Ascoli e adesso, negli ottavi di finale, se la vedranno con il Torino.

LA GARA – A passare per prima in vantaggio è la formazione di Thiago Motta, che sblocca il risultato al 44′ con Pinamonti. I marchigiani, nella ripresa, trovano però la forza di ribaltare il risultato, andando prima a segno con Beretta (48′) e poi con’autorete di Criscito (68′). Proprio lo stesso difensore rossoblu, al 72′, sigla la rete del 2-2, mentre sette minuti più tardi ci pensa ancora Pinamonti a regalare il passaggio del turno ai suoi.