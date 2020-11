Coppa Italia, il Genoa si riscatta: eliminata la Sampdoria con super Scamacca

Il Derby della Lanterna del quarto turno di Coppa Italia va al Genoa che ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 3-1. Rossoblù vanno avanti nella competizione e accedono agli ottavi di finale dove a gennaio affronteranno la Juventus. Salva la panchina traballante di Rolando Maran che scricchiolava dopo le sconfitte consecutive in campionato. Grifone sotto nel primo tempo con la Samp avanti grazie alla rete di Verre con un bolide dalla distanza poi nella ripresa riscossa del Genoa con i due gol di Scamacca e Lerager per una sfida che ha regalato emozioni e sorprese.

COPPA ITALIA – Sampdoria e Genoa si sono affrontate per la terza volta in questo 2020. Il 22 luglio, quintultima giornata del torneo 2019/20, si impose il Genoa 2-1 – spezzando un digiuno lungo quattro anni – con reti di Criscito su rigore e Lerager nel finale, mentre il Doria aveva pareggiato con Gabbiadini. Oggi sfida combattuta dall’inizio. Parte bene la Sampdoria e al 6′ Marchetti devia un tiro di La Gumina che scheggia la parte alta della traversa. Al 16′ ancora La Gumina, imbeccato da Verre, prova la girata col pallone che va di poco a lato. Subito dopo sblocca il risultato Verre, con un gran tiro da fuori che sbatte sulla traversa interna e fa finire il pallone in porta. Si va al riposo con il Doria sul vantaggio minimo. Al rientro in campo, Maran lascia negli spogliatoi Rovella e Zajc per inserire Badelj e Melegoni. Al 55′ pericolosa ancora la Sampdoria con un colpo di testa di Thorsby che sfila a lato di poco. Ma il Genoa pareggia in contropiede: Leris perde un pallone in attacco e Pellegrini lancia Shomurodov, che serve Scamacca a colpo sicuro. 1-1 e gara di nuovo in equilibrio. Il Genoa insiste e piazza il sorpasso: colpo di testa di Scamacca, Audero respinge, il più veloce ad avventarsi sul pallone è Lerager che porta i rossoblù in vantaggio. La Sampdoria si disunisce e Scamacca, con una grande azione personale, piazza la doppietta. Finale di match con qualche sussulto ma è stato bravo Marchetti a sventare qualche conclusioni dei blucerchiati.

TABELLINO

SAMPDORIA-GENOA 1-3

RETI: 17′ Verre, 60′ Scamacca, 67′ Lerager, 72′ Scamacca.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli (85′ Candreva), Augello; Leris (73′ Damsgaard), Adrien Silva (77′ Ekdal), Thorsby, Verre, Jankto; La Gumina (85′ Gabbiadini). Allenatore: Ranieri.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani (78′ Masiello); Ghiglione, Sturaro (66′ Lerager), Rovella (46′ Badelj), Zajc (46′ Melegoni), Pellegrini; Shomurodov (85′ Pjaca), Scamacca. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Fourneau di Roma.

NOTE: ammoniti Silva, Yoshida, Sturaro, Leris, Zapata, Pellegrini, Ghiglione.