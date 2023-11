Coppa Italia, il Genoa supera la Reggiana ai supplementari e vola agli ottavi

Il Genoa supera per 2-1 la Reggiana dopo una partita tosta che ha visto diversi ribaltamenti di fronte. Vola agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio

Il Genoa passa il turno di Coppa Italia battendo a Marassi 2-1 la Reggiana. Ospiti avanti nel primo tempo. Pareggio nella ripresa e raddoppio nei supplementari. Una gara tosta quella del Ferraris, con la due squadre che si equivalse per l'intera durata dei tempi regolamentari. A dare il primo squillo sono proprio gli ospiti allenati da Alessandro Nesta, in vantaggio al 37' con Varela. La risposta della squadra di Gilardino arriva pochi minuti dalla ripresa con una grande botta dalla distanza di Haps. Qui la grande risalita del grifone che comincia a trovare occasioni e gioco, riuscendo a concretizzare solamente nel primo tempo supplementare con Albert Gudmundsson. Così è il Genoa a qualificarsi per gli ottavi di finale e raggiungere la Lazio di Maurizio Sarri.