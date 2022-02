Coppa Italia, il gol in trasferta non vale doppio

La Coppa Italia segue il modello delle coppe europee

Redazione ITASportPress

Come nelle coppe europee anche per la Coppa Italia muta la regola vecchia del gol doppio in trasferta che scompare dalla prossima stagione. Il vicepresidente di Lega Luca Percassi, in avvio di assemblea, ha infatti informato i club della modifica decisa nell’ultimo Consiglio di Lega riguardo “la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023”.

“Le Società della Lega Serie A si sono riunite oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club”, si legge nella nota della Lega Serie A. “Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022, e la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023”.

“L’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar”, conclude la Lega.