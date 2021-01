Passa il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto al Maradona l’Empoli con il punteggio di 3-2. I campione in carica della competizione sono passati in vantaggio con l’ex toscano Di Lorenzo al 18′ di testa. Gran gol del pari di Bajrami al 33′, ma cinque minuti dopo segna Lozano. Nella ripresa ancora pari di Bajrami con un gran destro. Petagna fa 3-2 in mischia al 76′ per il pass della squadra campana.