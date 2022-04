Coppa Italia, il Padova batte 1-0 il Sudtirol e alza il trofeo

Ha deciso Jelenic nella ripresa

Dopo lo 0-0 dell'andata, con un gol nella ripresa di Jelenic il Padova ha battuto il Sudtitol in trasferta conquistando la Coppa Italia di Serie C. Nel match di ritorno della finale ha deciso una rete su una punizione su cui Meli non è irreprensibile. Nel finale la squadra di Oddo deve poi stringere i denti per l’espulsione di Kirwan, doppio giallo, ma gli altoatesini non riescono a pareggiare i conti pur sfiorando con Cutro all’ultimo minuto il gol. Una vittoria importante per il Padova che da quando ha cambiato allenatore viaggia a ritmi altissimi e ha rosicchiato un vantaggio che sembrava incolmabile proprio al Sudtirol nel Girone A. E anche in quest'ottica va letto il risultato di oggi con gli altoatesini che potrebbero accusare il contraccolpo in campionato, dove ora sono solo due i punti di distacco, in vista dello scontro diretto di metà aprile che appare sempre più decisivo per la promozione in Serie B.