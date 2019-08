Coppa Italia, il Parma supera il turno: 3-1 al Venezia. Strepitoso Gervinho: doppietta

Dopo il Genoa, abbiamo la seconda squadra qualificata al Quarto Turno della Coppa Italia 2019-2020: è il Parma, che al termine di una gara combattuta ha eliminato il Venezia, formazione di Serie B che si era guadagnato la sfida del Tardini vincendo settimana scorsa al Penzo contro il Catania. La formazione di Roberto D’Aversa ha sbloccato subito il match con Gervinho, bravo ad infilare il portiere Lezzerini su assist perfetto di Inglese; al 22′ raddoppio dei gialloblù con angolo di Brugman e stacco vincente di Iacoponi. Reazione immediata dei lagunari di Dionisi: Bruno Alves colpisce di mano in area di rigore, l’arbitro opta per il rigore, che Aramu non sbaglia.

Al 72′ gol pazzesco di Gervinho, uno dei suoi capolavori: parte in solitaria palla al piede, supera in dribbling due avversari e appoggia alle spalle di Lezzerini una volta entrato in area. Standing-ovation poco dopo al cambio, l’ivoriano è già in formato campionato. Nel finale, alla segnalazione del recupero, Karamoh viene atterrato in area e il direttore di gara assegna un rigore anche per i padroni di casa: alla battuta va Inglese, che però si lascia ipnotizzare da Lezzerini. Fischio finale: Parma batte Venezia 3-1, accede al Quarto Turno di Coppa Italia.