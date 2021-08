Coppa Italia, il Perugia spaventa il Genoa che rimonta (3-2)

Umbri avanti du due gol dopo 10' poi la rimonta rossoblu'

Il Genoa che non ti aspetti soffre molto ad avere la meglio sul Perugia nel match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A Marassi gli umbri nei primi 10' realizzano due gol con Carretta e Lisi e spaventano Ballardini. Genoa al tappeto che fatica a riprendere in mano il match. La riapre Mimmo Criscito al 26' su rigore poi al 41' pareggia Hernani. Nella ripresa il Perugia resta in 10 uomini per l'espulsione di Curado e nel finale il Grifone sfonda con Kallon a 2' dal termine. Passaggio del turno ottenuto ma con molte cose da rivedere per Ballardini.