Coppa Italia, il programma del Quarto Turno: si gioca fra il 3 e il 5 dicembre

Non solo il programma delle partite di campionato con date, orari e licenziatario tv fino al 16 dicembre: in data odierna la Lega Serie A ha comunicato anche il calendario del Quarto Turno della Coppa Italia, che si disputerà ancora un gara unica, come le gare che si sono disputate precedentemente, nel mese di agosto. Si comincerà il 3 dicembre, martedì, con Cremonese-Empoli, Fiorentina-Cittadella e Genoa-Ascoli; mercoledì 4 dicembre in campo Sassuolo-Perugia, Spal-Lecce, Udinese-Bologna. Giovedì 5 dicembre, invece, Cagliari-Sampdoria e Parma-Frosinone. Le formazioni vincitrici approderanno agli ottavi, dove entreranno in scena le otto teste di serie del torneo (Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, Milan, Roma, Lazio e Torino.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 CREMONESE – EMPOLI

FIORENTINA – CITTADELLA

GENOA – ASCOLI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019 SASSUOLO – PERUGIA

SPAL – LECCE

UDINESE – BOLOGNA GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 CAGLIARI – SAMPDORIA

PARMA – FROSINONE Orari e programmazione televisiva saranno comunicati successivamente