Coppa Italia, il sorteggio degli ottavi: Milan, Inter e Juve in casa, Roma e Atalanta fuori

Si è tenuto nel primo pomeriggio nella sede della Lega Calcio Serie A di Milano il sorteggio degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-20. Entreranno in corsa le teste di serie, bisognava decidere quale squadra giocasse in casa nei vari scontri diretti previsti, ma le date ancora non si conoscono perché bisognerà aspettare la comunicazione di anticipi e posticipi di Serie A per il mese di gennaio (saranno il giorno 15 o 22 gennaio, in ogni caso). Non c’era bisogno di sorteggio per Lazio-Cremonese e Napoli-Perugia, in quanto si tratta di formazioni appartenenti a categorie differenti, quindi i biancocelesti e gli azzurri giocheranno in casa, rispettivamente all’Olimpico e al San Paolo.

Ecco i sorteggi:

Fiorentina-Atalanta all’Artemio Franchi

Inter-Cagliari al Giuseppe Meazza

Milan-SPAL al Giuseppe Meazza

Torino-Genoa all’Olimpico Grande Torino

Parma-Roma all’Ennio Tardini

Juventus-Udinese all’Allianz Stadium

Lazio-Cremonese all’Olimpico

Napoli-Perugia al San Paolo