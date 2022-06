Coppa Italia, il tabellone per la stagione 2022-2023: i possibili incroci

Il tabellone per la prossima edizione della Coppa Italia

Redazione ITASportPress

In occasione della prossima edizione di Coppa Italia 2022-2023, è stato stilato il tabellone della competizione. Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre, in precedenza verrà disputato un turno preliminare che consentirà di completare il quadro delle 40 partecipanti. Come da consuetudine, le big di Serie A entreranno di diritto agli ottavi di finale, che si disputeranno al rientro dai Mondiali in Qatar il 10, 12, 17 e 19 gennaio in gara unica. Per ora la certezza riguarda le otto squadre teste di serie che entreranno dagli ottavi: per il resto, la Lega Serie A attenderà notizie da Serie B e Lega Pro per poi completare e ufficializzare il tabellone.

L'Inter, grazie alla vittoria della competizione in questa stagione, ha guadagnato la prima posizione del ranking per l’edizione 22/23 della competizione. Seguono le squadre qualificate alla Champions League a partire dal Milan, vincitore dello scudetto, poi Napoli e Juventus, rispettivamente terza e quarta in Serie A. In seguito occupano le posizioni del ranking le squadre qualificate all’Europa League: Lazio e Roma, fresca vincitrice della Conference League. Alla terza coppa europea prenderà parte nella prossima stagione la Fiorentina, settima classificata in Serie A. L’ultimo posto già assegnato per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23 è andato all’ottava classificata della scorsa Serie A, l’Atalanta.

I possibili incroci

I quarti di finale della Coppa Italia 2022/23 verranno disputati in gara secca tra il 31 gennaio e il 2 febbraio con il match da giocare in casa della squadra meglio classificata nella stagione appena conclusa. I possibili incroci fra le 8 teste di serie ai quarti di finale sarebbero i seguenti: Inter-Atalanta (1 vs 8), Juventus-Lazio (4 vs 5), Milan-Fiorentina (2 vs 7), Napoli-Roma (3 vs 6). Le semifinali saranno, come per gli anni precedenti, l’unico turno con sfide d’andata e ritorno, in programma rispettivamente nelle date del 4 e 5 aprile per la prima gara e il 25 e 26 aprile per il ritorno. In semifinale potrebbe esserci la rivincita della finale dello scorso anno, il derby d’Italia fra Inter e Juventus. L’altro lato del tabellone potrebbe mettere di fronte i campioni d’Italia con la vincente della sfida tra Napoli e Roma. Il derby di Milano tra Inter e Milan, invece, sarebbe possibile solo in finale. Il 24 maggio 2023 andrà in scena l’epilogo della Coppa Italia 2022/23 allo stadio Olimpico di Roma.