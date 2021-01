Coppa Italia, impresa dello Spezia: eliminata la Roma ai supplementari

Colpo dello Spezia negli ottavi di Coppa Italia che passa il turno e si regala il Napoli. La formazione di Vincenzo Italiano elimina clamorosamente la Roma al termine di una sfida combattuta. Per Fonseca i guai non finiscono dopo il derby e ora la sua posizione si complica agli occhi del presidente Friedkin.

IL MATCH

Dopo 5′ i liguri sono già in vantaggio grazie a un rigore generoso concesso dall’arbitro. Galabinov trasforma battendo di un soffio Pau Lopez. Il momento no dei capitolini si nota anche negli errori clamorosi, come quello di Kumbulla che sbaglia nell’impostazione e agevola il contropiede dello Spezia. Saponara chiude l’azione con un tiro a giro che batte il portiere. La Roma, però, alza il ritmo e schiaccia lo Spezia nella sua metà campo. Pellegrini riapre il match su rigore sul finire del primo tempo. Nella ripresa Mhkytarian pareggia con un bel pallonetto, ma Mayoral spreca il match point. Nei supplementari si fanno espellere Pau Lopez e Mancini in pochi minuti e lo Spezia punisce con il colpo di testa di Verde e con il pallonetto di Saponara.