Coppa Italia in tv: dove vedere le partite in diretta e streaming

Non solo la Champions e l’Europa League, nel nostro Paese è tempo di Coppa Italia. Dopo le sfide disputate nella giornata di ieri, anche oggi mercoledì 28 ottobre andranno in scena diverse gare che vedranno impegnate anche squadre di vertice di Serie A. La coperura televisiva, però, non sarà completa con tante gare che potranno essere viste live in tv e streaming e altre no.

Coppa Italia: il programma di oggi

Le squadre più blasonate che saranno impegnate oggi, mercoledì 28 ottobre 2020 saranno diverse. Tra tutte citiamo quelle di Serie A come la Fiorentina, il Cagliari, il Torino, il Benevento, lo Speiza, il Crotone, il Genoa, il Verona, il Parma e l’Udinese. La Coppa Nazionale, come detto, potrà essere vista solamente in casi particolari.

Questo il programma delle sfide odierne:

Torino-Lecce, ore 14.00

Cagliari-Cremonese, ore 14.30

Cittadella-Spezia, ore 15.00

Cosenza-Monopoli, ore 15.00

Brescia-Perugia, ore 16.00

Benevento-Empoli, ore 16.00

Genoa-Catanzaro, ore 17.00

Crotone-Spal, ore 17.00

Verona-Venezia, ore 17.00

Fiorentina-Padova, ore 17.00

Udinese-Vicenza, ore 18.00

Parma-Pescara, ore 18.00

Dove vedere la Coppa Italia in tv

Come detto, non tutte le gare di Coppa Italia saranno visibili in diretta tv e streaming. Infatti, delle sedici sfide in programma fra ieri e oggi per il terzo turno del torneo, solo quattro potranno avere qualche spettatore, a distanza naturalmente. La Rai, detentrice dei diritti televisivi, ha deciso di trasmetterne in diretta solamente trepartite sul suo canale sportivo e una unicamente sulla piattaforma Raiplay. Le altre dodici saranno giocate, di fatto, “in clandestinità” senza pubblico dal vivo causa coronavirus e senza copertura televisiva. Probabilmente qualche immagine sarà reperibile sui canali social delle varie squadre.

Le partite di Coppa Italia trasmesse dalla Rai saranno dunque le seguenti: Torino-Lecce, visibile in chiaro su Rai Sport dalle 14.00 (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre); Verona-Venezia che sarà a sua volta trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport dalle 17.00 (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) ed infine la partita tra Fiorentina-Padova che non avrà copertura televisiva ma sarà data unicamente online su RaiPlay. In questo modo gli utenti potranno seguire la Coppa Italia in tv diretta e streaming.