Coppa Italia, Insigne lancia il Napoli: la Lazio cade 1-0 e abdica

Riscatto Napoli nell’euforia del San Paolo. La Lazio, invece, abdica e cade dopo una lunga striscia di successi. La Coppa Italia non rispetta i pronostici e le statistiche del campionato. Così il primo quarto di finale si rivela sorprendente. Il primo tempo lascia intendere che sarà una serata altamente spettacolare. Dopo 2 minuti Insigne trova lo spazio per fulminare Strakosha e portare in vantaggio il Napoli. La reazione della Lazio non si fa attendere: Caicedo viene atterrato da Hysaj in area. Rigore per la Lazio, che Immobile spara alto sopra la traversa. I biancocelesti, però, hanno modo di rifarsi presto grazia ancora una volta a Hysaj. Il terzino albanese si fa espellere al 20′ con il secondo giallo per un’entrata in ritardo sullo stesso Immobile. La superiorità numerica dura poco perché Leiva si fa cacciare per qualche parola di troppo verso l’arbitro.

PALI – Nella ripresa i protagonisti diventano i legni. Le due squadre si allungano a dismisura per cambiare il risultato a proprio favore. Strakosha salva sul colpo di testa di Milik, deviando sul palo. Immobile, invece, batte Ospina, ma trova la traversa. Risposta immediata del Napoli: Mario Rui entra in area e va al tiro sul secondo palo, cogliendo l’incrocio dei pali. Nuovamente Lazio minacciosa nel finale: Lazzari va al tiro da fuori area e la conclusione deviata tocca il palo nella disperazione di Inzaghi. La Lazio abdica al San Paolo. Il Napoli è in semifinale.