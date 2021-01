Coppa Italia, Inter-Milan: le formazioni ufficiali. Lautaro in panchina, Ibra dal 1′

Sono le grandi scontente dell’ultimo turno di campionato. Il Milan è uscito con le ossa rotte dal big match contro l’Atalanta, ma l’Inter non ne ha approfittato, pareggiando contro l’Udinese. Le due formazioni sono divise da due punti in classifica e la sfida inizia a farsi interessante. Per questo motivo, l’incrocio in Coppa Italia diventa importante anche per le conseguenze a lungo termine dal punto di vista psicologico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Antonio Conte e Stefano Pioli non rinunciano totalmente ai rispettivi titolari, optando per un turnover ragionato. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.