Coppa Italia, Juve: curva chiusa col Napoli. 3 turni a Cuadrado, uno a Lukaku

Una giornata di squalifica al settore dello Stadium da cui sono partite le offese per il belga durante la partita di Coppa Italia

Queste le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle Semifinali di andata di Coppa Italia Frecciarossa: Juan Cuadrado (Juventus) sarà squalificato per tre turni. Una giornata di squalifica per Samir Handanovic (Inter), Emanuel Aiwu (Cremonese) e Romelu Lukaku (Inter). Inoltre la Tribuna Sud dello Stadium, cioè il primo anello della curva, rimarrà chiusa per un turno (e sarà il prossimo turno casalingo, 23 aprile contro il Napoli). La Juventus paga i 'buu' razzisti di alcuni sostenitori nei confronti di Lukaku durante il caldissimo finale. Ecco la decisione più attesa da parte del giudice sportivo dopo il caos post gara.