Coppa Italia, Juventus implacabile: Udinese spazzata via 4-0

Inter e Lazio avevano chiuso con quattro gol a testa le rispettive goleade in Coppa Italia con Cagliari e Cremonese. La Juventus non si fa pregare e risponde allo stesso modo: 4-0 e quarti di finale della coppa nazionale ipotecati. I campioni d’Italia demoliscono la malcapitata Udinese con una prova perfetta. Nel primo tempo la sfida è già segnata dopo mezz’ora. Al 16′ Higuain chiude una splendida azione nello stretto con Dybala e batte Nicolas. Dieci minuti dopo è lo stesso Dybala a raddoppiare su calcio di rigore. I friulani non reagiscono e nella ripresa prosegue il dominio juventino. Al 57′ Dybala inventa una magia con un mancino a giro. E quattro minuti dopo arriva il poker di Douglas Costa con un altro rigore. Rugani sfiora il quinto gol, ma il palo gli nega la gioia della rete. La partita non regala ulteriori emozioni. La Juventus conquista agevolmente i quarti di finale e lancia un messaggio forte a tutta la concorrenza.