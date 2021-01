Coppa Italia, Juventus in semifinale contro l’Inter: Spal travolta 4-0

La Juventus non sbaglia. I bianconeri superano agevolmente la Spal con un rotondo 4-0 e si assicurano l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove incontreranno l’Inter. Si ferma la corsa degli emiliani, comunque straordinari protagonisti nella loro cavalcata fino ai quarti di finale.

IL MATCH

La differenza tecnica si nota fin dall’inizio, con la Juventus che schiaccia la Spal nella sua metà campo. Berisha salva su Morata dopo 10 minuti, ma l’equilibrio si rompe al 17′: Rabiot viene atterrato da Vicari e Morata non sbaglia dal dischetto. La superiorità bianconera viene certificata dal raddoppio a opera di Frabotta che trafigge il portiere avversario dalla lunga distanza. La gara non ha più storia, eccezion fatta per la conclusione dalla distanza di Floccari che sfiora la porta difesa da Buffon. Nella ripresa la Juventus si rende pericolosa con Kulusevski che al 79′ fissa il risultato sul 3-0. In pieno recupero Chiesa sigla anche il definitivo poker dribblando anche Berisha. Finisce 4-0.