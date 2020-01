Coppa Italia, Juventus inarrestabile: Roma travolta 3-1

Una Juventus straripante annichilisce la Roma e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. La sfida dei quarti di finale dura poco, giusto un tempo. I giallorossi di Fonseca tentano di aggredire il palleggio dei padroni di casa con un pressing elevato, ma la strategia si rivela infruttuosa. Anzi, in contropiede la squadra di Sarri fa male. Prima i bianconeri sfruttano l’errore di Florenzi per ripartire e colpire con Ronaldo che fulmina Pau Lopez. Poi l’assist di Costa premia l’inserimento di Bentancur che di punta fa 2-0. La Roma alza bandiera bianca e incassa anche il 3-0 ad opera di Bonucci. L’unico neo della serata bianconera sta nel gol subito al 50′ con il tiro di Under che sbatte sulla traversa e carambola addosso a Buffon. Non basta a riaccendere la Roma. La Juve si limita a gestire e conquista la semifinale. Ora aspetta la vincente di Milan-Torino.