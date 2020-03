Coppa Italia, Juventus – Milan non si giocherà. Aumenta il caos per i recuperi

Altro giro, altro rinvio. Juventus – Milan non si giocherà. Così ha deciso la prefettura di Torino insieme alla sindaca Raggi e al questore Giuseppe de Matteis. Il motivo principale del rinvio è l’impossibilità di verificare la provenienza dei tifosi. Questo il comunicato ufficiale: “Nel pomeriggio odierno si è tenuto in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto e con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, oltre ai componenti ordinari: Sindaca, Questore e Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso della riunione l’Assessore Regionale alla Sanità ha riferito le risultanze e le valutazioni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione denominata dal cd coronavirus e alle misure precauzionali, nonchè l’esigenza di evitare assembramenti massivi. Nell’ambito della riunione, si dispone il differimento della partita di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma nella serata del 4 marzo 2020″.

CAOS RECUPERI – L’ennesimo rinvio complica ancora di più il discorso recuperi. Come riportato da Goal ancora non è chiaro il quadro delle partite da recuperare, se saranno quelle della 25esima giornata o della 26esima. Inoltre rimane ancora il dubbio su quali gare verranno disputate a porte aperte e quali no.