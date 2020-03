Coppa Italia, Juventus-Milan verso le porte chiuse

Ancora un cambio di programma. La partita tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera e valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, dovrebbe giocarsi a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. A riportare la decisione La Stampa, secondo cui la decisione sarebbe stata presa prima delle 14 di questo pomeriggio dal presidente del Piemonte Alberto Cirio. Nelle scorse ore si era invece ipotizzato la disputa del match a porte aperte con il divieto per i tifosi provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.