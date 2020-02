Coppa Italia, Juventus-Milan verso l’ok: porte aperte solo ai piemontesi

L’emergenza legata al Coronavirus condiziona pesantemente il calendario del calcio italiano. La Lega ha stabilito lo slittamento a maggio di cinque incontri della ventiseiesima giornata, tra i quali anche l’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter. Tuttavia lo stesso destino non sembra essere riservato al match di Coppa Italia tra gli stessi bianconeri e il Milan. La sfida dovrebbe disputarsi regolarmente. Niente porte chiuse, come ipotizzato inizialmente per l’incontro con l’Inter, ma l’apertura sarà riservata esclusivamente ai tifosi piemontesi. Una scelta riportata da La Stampa, che attende conferme ufficiali.