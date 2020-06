Coppa Italia, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia. Juventus e Napoli si sfidano sul terreno dell’Olimpico di Roma. In palio c’è il primo trofeo dopo l’emergenza Coronavirus. Per i bianconeri si tratterebbe del quattordicesimo acuto in questa manifestazione, mentre gli azzurri sarebbe la sesta sinfonia. Nell’ultima finale che si è disputata tra le due squadre, nel 2012, si imposero i partenopei per 2-0. Tuttavia l’incrocio più recente tra queste formazioni ha visto prevalere i piemontesi nell’edizione 2016/17. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All. Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso