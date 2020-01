Coppa Italia, Juventus-Roma: le formazioni ufficiali

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte Juventus e Roma. I bianconeri vogliono tornare in semifinale dopo lo stop contro l’Atalanta nella scorsa stagione. I giallorossi, invece, intendono interrompere la serie di nove sconfitte consecutive in casa della Vecchia Signora. Si sfidano le squadre con il maggior numero di vittorie in questa competizione. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Queste le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Paulo Fonseca:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All.: Fonseca.