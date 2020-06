Coppa Italia, la finale Napoli-Juventus fa il boom di ascolti: oltre 10 milioni alla tv

Si chiude con il botto la stagione 2019/20 della Coppa Italia in termini di ascolti televisivi. Dopo il record di Juventus-Milan, gara valida per la semifinale, ecco che la finale di ieri Napoli-Juventus ha fatto registrare numeri da capogiro.

Sono stati ben 10.202.000 i telespettatori collegati su Rai 1 per vedere la partita, portando lo share al 39.58%. Un risultato incredibile che ha permesso al mondo del pallone di vincere la classifica dell’evento più seguito del piccolo schermo. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, al secondo posto per share si è posizionato il film Paradiso Amaro su Canale 5, visto da 2.496.000 telespettatori pari al 10,41% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 che con Chi l’ha visto? ha fatto registrare 1.801.000 telespettatori e il 7,87% di share.

Insomma, un successo sensazionale per la finale di Coppa Italia anche se non si tratta di record. Infatti, si tratta della quarta finale più vista in termini di spettatori mentre la terza in termini di share dal 2010 ad oggi. La classifica vede i 12 milioni di spettatori fatti registrare da Roma-Inter nel 2010. A seguire Juventus-Napoli nel 2012 e Juventus-Milan nel 2012.

