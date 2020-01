Coppa Italia, la Fiorentina fa fuori l’Atalanta: al Franchi termina 2-1

La Fiorentina batte per 2-1 al Franchi l’Atalanta e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter di Antonio Conte che, nella serata di ieri, ha battuto per 4-1 il Cagliari.

LA GARA – I viola sbloccano la gara già all’11, con Cutrone che batte Gollini con un preciso destro. La formazione di Gasperini reagisce però subito e colpisce la traversa con Pasalic al 30′. L’Atalanta continua a premere sull’acceleratore anche nella ripresa e, dopo un incrocio dei pali colpito da Gosens al 61′, trova il meritato pari con Ilicic al 67′. Appena tre minuti più tardi la Fiorentina rimane anche in inferiorità numerica, con Pezzella che riceve il secondo giallo a causa di una simulazione, ma all’84 trova il timbro vincente con Lirola.